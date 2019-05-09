بالصور.. أمير الباحة يكرّم مواطنًا أسهم في القبض على عمالة مخالفة تروّج المخدرات

كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم الأربعاء، بمكتبه في الإمارة، المواطن أحمد بن عطية العُمري، الذي قام بالقبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والتي تقوم بترويج المواد المخدرة.

وثمّن أمير منطقة الباحة، ما قام به المواطن العُمري من جهود مشرفة لمساعدة رجال الأمن في تعزيز الأمن والأمان والقبض على من يقوم بإضرار أمن هذه البلاد المباركة، مبديًا اعتزازه بالشباب السعوديين المخلصين والأوفياء الذين يقدمون أرواحهم فداء لوطنهم، ووقوفهم مع رجال الأمن ضد كل من يسيء لهذه البلاد الغالية.

ومن جانبه، عبّر المواطن العُمري عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الأبوية الحانية من سموه وعلى ما حظي به من تكريم، داعيًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ما يقدمه لأبناء وبنات المنطقة من رعاية واهتمام في موازين حسناته.

حضر الاستقبال مدير عامّ مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.