الملاءة المالية أبرز شروط الإقامة المميزة

شروط يجب توافرها للمتقدم على الإقامة المميزة
- جواز سفر ساري المفعول
- لا يقل العمر عن 21 عاما
- إثبات ملاءة مالية
- إن كان داخل المملكة التمتع بإقامة نظامية
- سجل جنائي خال من السوابق
- تقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية
أقر مجلس الشورى أمس معاملة قادمة من مجلس الوزراء، تتمثل في نظام الإقامة المميزة، حيث تمت الموافقة عليه من قبل 76 عضوا ومعارضة 55 عضوا.
وكان الكثير من الأعضاء يرون أن هذا النظام له أهمية في القضاء على أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد، وتحريك النشاط التجاري، ويشترط النظام الملاءة المالية وهي القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها.
وكشفت مصادر من مجلس الشورى لـ«دوت الخليج»، أن «النظام الجديد يمنح المتقدم عدة امتيازات، كالإقامة مع أسرته، وتأشيرات زيارة للأقارب، وامتلاك العقارات، ووسائل النقل، والعمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين، والدخول والخروج من المملكة، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد».
وأضافت المصادر، أن «من الشروط التي يجب توفرها للمتقدم على الإقامة المميزة جواز سفر ساري المفعول، ولا يقل العمر عن 21 عاما، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل المملكة التمتع بإقامة نظامية، وسجل جنائي خال من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها».
مزايا الإقامة المميزة
الإقامة مع أسرته
تأشيرات زيارة للأقارب
مزاولة التجارة وامتلاك العقارات ووسائل النقل
العمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها
حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا
استخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة
مدة الإقامة
مدة غير محددة
أو مجددة بسنة قابلة للتجديد
شروط يجب توفرها للمتقدم على الإقامة المميزة
جواز سفر ساري المفعول
لا يقل العمر عن 21 عاما
إثبات ملاءة مالية
إن كان داخل المملكة التمتع بإقامة نظامية
سجل جنائي خال من السوابق
تقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية
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