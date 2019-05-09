التعاون الإسلامي: التعايش السلمي في كمبوديا مثال

شاركت منظمة التعاون الإسلامي في الحفل الرمضاني السنوي الذي أقامه رئيس الوزراء في مملكة كمبوديا هون سين، في معرض كوه بيتش بالعاصمة بنوم بنه. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن «هذا الاحتفال السنوي للإفطار يعد رمزاً لاحترام كمبوديا الطويل للتنوع والتعددية الثقافية والتسامح والاحترام الكبير الذي تمنحه الحكومة للمجتمع الإسلامي». وأضاف العثيمين في كلمته التي ألقتها نيابةً عنه مديرة الإدارة العربية في المنظمة السفيرة نورية الحمامي، أن «تشجيع الحكومة الكمبودية للتعايش السلمي والتناغم بين مختلف مكونات المجتمع هو أحد العوامل التي تميز كمبوديا».

وأعرب عن تطلع المنظمة لمواصلة «العلاقات الوثيقة والودية مع مملكة كمبوديا وتعزيز العلاقات في المستقبل».