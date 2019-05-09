الفيصل يستقبل مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني.

وقدم الفريق أول القحطاني التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة ولنائبه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مقدماً لهما الشكر والتقدير نظير ما يحظى به رجال الأمن من دعم وتكريم منهما.