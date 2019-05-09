%11.4 ارتفاع العاملات السعوديات في المستشفيات

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة أن إجمالي السعوديات العاملات في المستشفيات التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والخاصة، خلال العام الماضي 1439، بلغ 82035 بنسبة 36.7 % من إجمالي العاملات، والطبيبات والممرضات والصيدليات، وفئات طبية مساعدة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.4 % مقارنة بـ1438 الذي بلغ فيه عددهن 73600.

العاملات في مستشفيات المملكة

223577

عام 1439

114050

وزارة الصحة

47669

الجهات الحكومية الأخرى

61858

القطاع الخاص

كشف تقرير لوزارة الصحة أن إجمالي السعوديات العاملات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى والخاصة خلال العام الماضي 1439 بلغ 82035 بنسبة 36.7% من إجمالي العاملات، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلة وفئات طبية مساعدة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 11.4% مقارنةً بعام 1438 الذي بلغ عددهن فيه 73600.

المستشفيات الحكومية الأعلى

أوضح التقرير أن «مستشفيات وزارة الصحة استحوذت على النسبة الأعلى من العاملات السعوديات بـ 61520 بنسبة 75%، تلتها مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى بـ 13656 بنسبة 16.6%، فيما بلغ عدد العاملات في المستشفيات الخاصة 6859 بنسبة 8.4%، وجاءت النسبة الأعلى من العاملات السعوديات في التمريض بـ 43388 بنسبة 52.9% من إجمالي العاملات السعوديات في مستشفيات المملكة العام الماضي».

أظهر التقرير أن «إجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات العاملات في مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة بلغ 223577، وكانت النسبة الأعلى للعاملات غير السعوديات بـ 141542 بنسبة 63.7%، بلغ منها 54999 في المستشفيات الخاصة بنسبة 38.9%، وحلت ثانياً العاملات بوزارة الصحة بـ 52530 بنسبة 37.1%، ثم الجهات الحكومية الأخرى بـ 34013 بنسبة 24%».

التمريض يتصدر

بحسب التقرير تصدرت العاملات بالتمريض المهن الأخرى في المستشفيات، إذ بلغ عددهن 146433 ممرضة بنسبة 65.5%، واستحوذت الممرضات غير السعوديات على النسبة الأعلى بـ 103045 بنسبة 70.4%، والسعوديات 43388 بنسبة 29.6%، وجاءت في المرتبة الثانية العاملات بالفئات الطبية المساعدة بـ 38379 بنسبة 17.2%، بلغ منها السعوديات 23780 بنسبة 62%، وغير السعوديات 14599 بنسبة 38%.

العاملات في مستشفيات المملكة

223577

عام 1439

114050

وزارة الصحة

47669

الجهات الحكومية الأخرى

61858

القطاع الخاص

السعوديات

82035

عام 1439

73600

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عام 1438

غير السعوديات

141542

عام 1439

144359

عام 1438

العاملات حسب المهن

الأطباء البشريون:

28312 طبيبة

9919 سعودية

18393 غير سعودية

أطباء الأسنان

6457 طبيبة

2306 طبيبات سعوديات

4151 طبيبة غير سعودية

العاملون بالتمريض

146433 ممرضة

43388 سعودية

103045 غير سعودية

الصيدلة

3996

2642 سعودية

1354 غير سعودية

الفئات الطبية المساعدة:

38379

23780 سعودية

14599 غير سعودية