%11.4 ارتفاع العاملات السعوديات في المستشفيات

العاملات في مستشفيات المملكة
223577
عام 1439
114050
وزارة الصحة
47669
الجهات الحكومية الأخرى
61858
القطاع الخاص
كشف تقرير لوزارة الصحة أن إجمالي السعوديات العاملات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى والخاصة خلال العام الماضي 1439 بلغ 82035 بنسبة 36.7% من إجمالي العاملات، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلة وفئات طبية مساعدة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 11.4% مقارنةً بعام 1438 الذي بلغ عددهن فيه 73600.
المستشفيات الحكومية الأعلى
أوضح التقرير أن «مستشفيات وزارة الصحة استحوذت على النسبة الأعلى من العاملات السعوديات بـ 61520 بنسبة 75%، تلتها مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى بـ 13656 بنسبة 16.6%، فيما بلغ عدد العاملات في المستشفيات الخاصة 6859 بنسبة 8.4%، وجاءت النسبة الأعلى من العاملات السعوديات في التمريض بـ 43388 بنسبة 52.9% من إجمالي العاملات السعوديات في مستشفيات المملكة العام الماضي».
أظهر التقرير أن «إجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات العاملات في مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة بلغ 223577، وكانت النسبة الأعلى للعاملات غير السعوديات بـ 141542 بنسبة 63.7%، بلغ منها 54999 في المستشفيات الخاصة بنسبة 38.9%، وحلت ثانياً العاملات بوزارة الصحة بـ 52530 بنسبة 37.1%، ثم الجهات الحكومية الأخرى بـ 34013 بنسبة 24%».
التمريض يتصدر
بحسب التقرير تصدرت العاملات بالتمريض المهن الأخرى في المستشفيات، إذ بلغ عددهن 146433 ممرضة بنسبة 65.5%، واستحوذت الممرضات غير السعوديات على النسبة الأعلى بـ 103045 بنسبة 70.4%، والسعوديات 43388 بنسبة 29.6%، وجاءت في المرتبة الثانية العاملات بالفئات الطبية المساعدة بـ 38379 بنسبة 17.2%، بلغ منها السعوديات 23780 بنسبة 62%، وغير السعوديات 14599 بنسبة 38%.
العاملات في مستشفيات المملكة
223577
عام 1439
114050
وزارة الصحة
47669
الجهات الحكومية الأخرى
61858
القطاع الخاص
السعوديات
82035
عام 1439
73600
عام 1438
غير السعوديات
141542
عام 1439
144359
عام 1438
العاملات حسب المهن
الأطباء البشريون:
28312 طبيبة
9919 سعودية
18393 غير سعودية
أطباء الأسنان
6457 طبيبة
2306 طبيبات سعوديات
4151 طبيبة غير سعودية
العاملون بالتمريض
146433 ممرضة
43388 سعودية
103045 غير سعودية
الصيدلة
3996
2642 سعودية
1354 غير سعودية
الفئات الطبية المساعدة:
38379
23780 سعودية
14599 غير سعودية
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