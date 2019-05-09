224 حالة قتل خطأ بالمملكة العام الماضي

حالات القتل
ذكرت إحصائية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء نقلا عن وزارة الداخلية-الأمن العام، أن «منطقة عسير تصدرت كافة مناطق بعدد حالات القتل بـ 77 حالة، من بينها 49 حالة قتل خطأ و28 حالة قتل عمد، تليها منطقة الرياض بـ74 حالة قتل، بواقع 57 حالة قتل خطأ و17 حالة قتل عمد، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل حالات القتل، فلم تشهد المنطقة خلال عام سوى 3 حالات قتل، 2 منها قتل عمد وحالة قتل خطأ».
حالات القتل عام 1439:
مجموع حالات القتل 290
حالات القتل الخطأ 224
حالات القتل العمد 66
42 % نسبة حالات القتل العمد في عسير
26 % نسبة حالات القتل العمد في الرياض
حالات القتل بحسب المنطقة
الرياض
القتل العمد 17
القتل الخطأ 57
مكة المكرمة
القتل العمد 2
القتل الخطأ 46
المدينة المنورة
القتل العمد 3
القتل الخطأ 7
القصيم
القتل العمد 0
القتل الخطأ 7
الشرقية
القتل العمد 0
القتل الخطأ 27
عسير
القتل العمد 28
القتل الخطأ 49
تبوك
القتل العمد 1
القتل الخطأ 5
حائل
القتل العمد 6
القتل الخطأ 2
الحدود الشمالية
القتل العمد 2
القتل الخطأ 1
جازان
القتل العمد 5
القتل الخطأ 6
نجران
القتل العمد 0
القتل الخطأ 11
الباحة
القتل العمد 1
القتل الخطأ 3
الجوف
القتل العمد 1
القتل الخطأ 4
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