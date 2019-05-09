أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر دسمان أمس، بحضور ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحيات أخيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كما حمّله الشيخ صباح الأحمد تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.



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