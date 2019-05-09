إغلاق محجر وحجز 6 معدات شمال طريق مكة الرياض

وقال مصدر بإمارة منطقة الرياض لـ«دوت الخليج»، إن «لجنة التعديات بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية في موقع استراحة «وشيلة» الواقع شمال المحافظة الخميس الماضي، رصدت محجرا يعمل من الساعة 7 مساء إلى الساعة 9 صباحا، وتبين أنه مخالف لأنظمة وكالة الثروة المعدنية بوزارة البترول والطاقة التي نصت على الحصول على ترخيص نظامي».
وأضاف أن اللجنة حجزت المعدات التي كانت تعمل بالموقع خلف مكتب الكهرباء بالمحافظة وعددها 6 معدات «2 بوكلين، وشيول، و2 كمبريشير، إضافة إلى شاحنة، وإلى عاملين مقيمين عربي وآسيوي».
وأكد المصدر عدم التهاون في تطبيق العقوبات والغرامات على كل مخالف للأنظمة والتعليمات.
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