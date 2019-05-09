نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، دشَّن وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أمس، مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم في عامها الثاني والأربعين، وذلك بفندق فوربوينتس بمكة المكرمة، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي ومساعديه. وقال الحارثي إن المسابقة اجتمع فيها شرف المكان مكة المكرمة والزمان شهر رمضان، موضحاً أن المسابقة تناولت أشرف العلوم كلام الله ورسوله، منوها بما توليه القيادة الرشيدة من عناية بالقرآن الكريم وَالسنة النبوية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.