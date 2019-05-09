السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب يلتقي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية



الرباط 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

قام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري أمس, بزيارة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق في مكتبه بالرباط .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين.

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