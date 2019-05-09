

الدمام 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حملة بالتبرع بالدم لمرضى السرطان في جامع بدر السويدان, حيث تجاوز عدد المتبرعين بالدم خمسين شخصًا.

وتأتي هذه المبادرة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية ومستشفى الملك فهد التخصصي لهذه الفئة الغالية على هذا الوطن، ولتخفيف جزء من الآلام التي يعانونها.

// انتهى //

00:26ت م

0240





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حملة تبرع بالدم لمرضى السرطان في جامع السويدان بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.