السعودية اليوم / تعليم جازان يطلق فعاليات وبرامج صيفية منوعة



جيزان 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عدداً من الفعاليات والبرامج تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وجميع شرائح المجتمع بالمنطقة، وذلك تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية.

وأفاد مدير تعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بأن أدوار المؤسسة التعليمية لاتقتصر فقط على العام الدراسي وتقع على عاتقها عدة أدوار تعليمية وتربوية واجتماعية، مضيفاً أن تعليم جازان يسعى لتقديم عدد من الفعاليات التي تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين طوال فترة الإجازة الصيفية، كما ستمتد الخدمات المقدمة لجميع شرائح المجتمع المحلي عبر حزم من الفعاليات والبرامج التي تعود بالنفع على جميع الفئات وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

واستعرض الدكتور الأحوس الخدمات التي ستقدمها أندية الحي الترفيهية والتعليمية للمجتمع والتي تبلغ ٤٧ نادياً وتهدف لإيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وسكان الحي، متوقعاً أن يصل عدد المستفدين منها من الطلاب أكثر من 60 ألف طالب وطالبة وأكثر من 20 ألف من فئات المجتمع والأسر المحيطة بها.

وأشار إلى أن أندية الحي ستقدم لمرتاديها أكثر من 550 برنامجاً تتنوع بين التعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتدريبية، وستركز على غرس الاعتزاز بالدين الإسلامي والولاء للمليك والانتماء للوطن في نفوس مرتاديها ، وستعزز المبادئ والقيم الإيجابية لأفراد المجتمع.

وعن الدورات التدريبية، أوضح الدكتور الأحوس أن هذه الدورات التي تستهدف المعلمين والمعلمات ستتوزع بشكل متوازن بين مكاتب التعليم بالمنطقة وستتنوع عناوينها بين المهارات الأساسية وطرق التدريس ودمج التقنية مع التعليم والتعلم النشط والعديد من الموضوعات التي تهم منسوبي التعليم وتدعم الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل وتوفير الوقت والجهد، وسينفذها عدد من المدربين المعتمدين وأصحاب الكفاءة العالية، حاثاً المعلمين والمعلمات على انتهاز هذه الفرصة التي تدعم النمو المهني لديهم.

وأضاف بأن الإدارة ستطلق عقب إجازة عيد الفطر المبارك الفصل الصيفي الذي يعد فرصة تعليمية للطلاب والطالبات ويهدف إلى تعويض التأخر في الخطة الدراسية، وتسريع التخرج، واستثمار وقت الإجازة بشكل مفيد ومثمر ، وسيطبق الفصل الصيفي في 5 مدارس بالمنطقة للبنين و 5 مدارس للبنات تتوزع في محافظات المنطقة لتضمن وصول الخدمة لجميع الطلاب والطالبات الراغبات بالدراسة .

// انتهى //

23:55ت م

0236





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان يطلق فعاليات وبرامج صيفية منوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.