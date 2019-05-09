السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل عددًا من الفلسطينيين



القدس المحتلة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددًا من الشبان الفلسطينيين عقب اعتداء مجموعة من عصابات المستوطنين عليهم، في منطقة عقبة السرايا بالقدس القديمة قرب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الشبان واقتادتهم إلى مركز الاعتقال والتوقيف "القشلة" بعد مشادة كلامية وقعت بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين ،حيث ردد المستوطنين هتافات عنصرية وشتائم بحق الفلسطينيين.

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23:05ت م

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