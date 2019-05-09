السعودية اليوم / أمير الباحة يشارك أبناء وبنات شهداء الواجب من منسوبي التعليم "إفطار صائم"



الباحة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أبناء وبنات شهداء الواجب من منسوبي التعليم "إفطار صائم"، وكرّم سموه 25 طالبًا وطالبة نظير ما قدمه ذووهم من تضحيات بطولية للذود عن حمى الوطن والدفاع عن مقدراته.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة لتكريم أبناء الشهداء, بقاعة الأمير فيصل بن محمد التعليمية بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المنطقة والقيادات التعليمية.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة على ما يجده الأبطال البواسل من الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - اللذين كانا وما زالا سندًا لهم، وما زالت مواقفهما مع أبناء أسر شهداء الواجب وكلماتهما الأبوية المؤثرة راسخة في ذاكرة أبناء الوطن.

ونوه سمو بأن تكريم أبناء الشهداء وبناتهم واجب تفخر الدولة به وهو تكريم لأبناء الأبطال والمخلصين لهذا الوطن المعطاء، وكان لزامًا أن نكون مع أبنائهم وبناتهم أوفياء.

وأشار الأمير حسام بن سعود على أن ما يقدم من تضحيات في مناطق الحد الجنوبي يعد محل فخر واعتزاز للجميع من خلال ما جسده أبطال الحد الجنوبي من مواقف بطولية حظيت بإشادة الجميع, وأن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن،‪ ‬مردفًا بأن أسرهم وذويهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين من الجميع وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن.

من جانبه رحّب المدير العام للتعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بأبناء وبنات الشهداء وذويهم, لافتًا إلى وقفات القيادة الشامخة تجاه المواطنين لتجسد عمق اللحمة بينهم وبين الشعب، فهم العون والسند لكل مواطن، وهم السند لأسر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لبلدهم مدافعين عن ممتلكاته ومقدراته ومقدساته، مجسدين بذلك أبهى صور التلاحم والحرص على أبنائه، ويتمثل ذلك في الاهتمام الكبير بأبناء وأسر الشهداء والوقوف بجانبهم وتقديم الرعاية لهم طيلة حياتهم".

وبيّن الدكتور الزهراني أن هذه المبادرة تنطلق من الإيمان العميق الذي تكنه الإدارة ومنسوبوها تجاه ما يقوم به الجنود البواسل في حماية العقيدة والذود عن حياض الوطن ومقدراته، مثمنًا لسمو أمير المنطقة تكرمه بالمشاركة في المبادرة التي تنم عن إيمان بما يقوم به الجنود البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن، وما يقدّمه منسوبو التعليم من جهود في تربية النشء على مبادئ الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتعزيز القيم الإسلامية السامية التي تقوم على الوفاء والتعاون والتكافل‪.‬

وفي ختام الحفل كرّم سموه الطلاب والطالبات والجهات الداعمة والمشاركة, ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر طعام الإفطار, مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

//انتهى//

22:45ت م

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