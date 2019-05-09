السعودية اليوم / منطقة الحدود الشمالية تحقق المركز الأول بنسبة 99,38 لامتثال قرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة



عرعر 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة أن برنامج التوطين من إستراتيجيات المملكة، ومن أولى أولوياتها، وهو ما وجهنا به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات، وأن نسعى بكل ما نستطيع لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب، ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفعنا لمواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها .

وقال سموه في تصريح بمناسبة إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول بنسبة 99,38 لامتثال قرارات التوطين وذلك على مستوى مناطق المملكة لـ(12) نشاطا خلال شهر إبريل 2019 م, :" أثمن لزملائنا في جميع الجهات ذات العلاقة، هذا النجاح، فقد كنا نواجه تحدياً في توطين المحلات والمهن، وما كنا نراه بالأمس تحديا صعبا أصبح اليوم ممكنا" .

وعبر سموه عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من الجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 بأبعادها لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة .

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22:44ت م

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