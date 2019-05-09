السعودية اليوم / الدكتور الهدلق يرفع الشكر للقيادة على موافقة مجلس الوزراء باعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

رفع المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ,وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار الدكتور الهدلق إلى أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في سياق ما يجده قطاع التعليم من دعم واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , لافتاً أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتمكينٍ أكبر لقطاع الجامعات وكذلك دعم منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال, وتبين ذلك من خلال الأمر الملكي بتعيين نائب لمعالي وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار في هذا المسار، واستحداث وكالتين جديدتين (وكالة البحث والابتكار ووكالة التعليم الجامعي الأهلي) لإبراز الدور الاستراتيجي لقطاع التعليم الجامعي.

وأكد الهدلق أن هذا الدعم الذي يجده هذا القطاع سيدفع بكفاءة العمل التعليمي قُدماً لتحقيق أفضل الممارسات لإنجاز الأهداف المرجوة، وتجويد مخرجات هذا القطاع ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار من خلال ما يُقدم في هذا الإطار للسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030بشكل عام وفي مسار تنمية القدرات البشرية بشكل خاص.

// انتهى //

22:44ت م

0219



الرياض 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واسرفع المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ,وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ أيدهما الله ـ ، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على موافقة مجلس الوزراء باعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.وأشار الدكتور الهدلق إلى أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في سياق ما يجده قطاع التعليم من دعم واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , لافتاً أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتمكينٍ أكبر لقطاع الجامعات وكذلك دعم منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال, وتبين ذلك من خلال الأمر الملكي بتعيين نائب لمعالي وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار في هذا المسار، واستحداث وكالتين جديدتين (وكالة البحث والابتكار ووكالة التعليم الجامعي الأهلي) لإبراز الدور الاستراتيجي لقطاع التعليم الجامعي.وأكد الهدلق أن هذا الدعم الذي يجده هذا القطاع سيدفع بكفاءة العمل التعليمي قُدماً لتحقيق أفضل الممارسات لإنجاز الأهداف المرجوة، وتجويد مخرجات هذا القطاع ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار من خلال ما يُقدم في هذا الإطار للسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030بشكل عام وفي مسار تنمية القدرات البشرية بشكل خاص.// انتهى //22:44ت م0219

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