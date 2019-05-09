السعودية اليوم / هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظم فعاليات "ليالي الدرعية" الرمضانية



الدرعية 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم انطلاق فعاليات "ليالي الدرعية" في رمضان، تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التي ستقام في حي البجيري بالدرعية التاريخية, وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً.

وترحب الهيئة بالزوار من مختلف الأعمار للاحتفاء بالشهر الفضيل في مهد انطلاق الدولة

وأوضحت الهيئة أن بمقدور الزوّار ـ فور وصولهم إلى مدخل حي البجيري بالدرعية ـ الاطلاع على العناصر المعمارية التقليدية التي سيتم عرضها في فناء خاص، إلى جانب محاكاة تصاميم نجدية تعود نشأتها إلى الدولة السعودية الأولى، وتعدّ مكاناً مثالياً لالتقاط الصور التذكارية, ويضم الفناء مجلساً يتيح للزوار الاسترخاء بصحبة عوائلهم وأصحابهم والاستمتاع بالألعاب والعروض الفنية وتجارب رواية الحكايات.

وستضم الفعاليات التي ستقام طوال الشهر الفضيل عروضاً لسرد القصص في خطوة تهدف إلى خلق أجواء تعكس الثقافة والتراث السعودي, وسيتمكن الزوّار من الاستماع إلى مئات الحكايات، بما في ذلك قصص عن ملوك وأبطال الدرعية التي يرويها "راوي الدرعية", كما سيتمكن عشاق الأعمال الدرامية من الاستمتاع بتجربة "جَمعة الحوش" في الهواء، حيث سُتعرض أفلام من الزمن الجميل ومسلسلات رمضانية شهيرة عبر شاشات ضخمة.

ولمحبي الألعاب التقليدية فقد تم تخصيص أنشطة ستُعيد لهم ذكريات الطفولة من خلال ألعاب مصنوعة يدوياً كان يلعب بها الأطفال من جميع الأعمار, أما لمحبي الفنون والحرف التقليدية، فيمكنهم القيام بزرع النباتات، والرسم على الأواني، وحضور جلسات فن التخطيط المُعدة خصيصاً للأطفال والبالغين.

ومن جانب آخر يمكن للزوّار التعرف عن كثب على مهارات نسج السلال والنجارة التقليدية، بينما يعرض حرفيو الدرعية المحليون منتجاتهم المصنوعة يدوياً, إضافة إلى ذلك يستطيع الزوار التجول في سوق الدرعية التقليدي حيث يقدم البائعون المحليون تشكيلة واسعة من الهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً وغيرها من التذكارات التي ترمز إلى "ليالي الدرعية".

// انتهى //

22:20ت م

0218



الدرعية 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واسأعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم انطلاق فعاليات "ليالي الدرعية" في رمضان، تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التي ستقام في حي البجيري بالدرعية التاريخية, وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً.وترحب الهيئة بالزوار من مختلف الأعمار للاحتفاء بالشهر الفضيل في مهد انطلاق الدولة السعودية ، وإتاحة الفرصة للزوار لاسكتشاف تاريخ الدرعية العريق من خلال الفنون والحرف التقليدية والتجارب التراثية, حيث تعد الدرعية منارةً للثقافة والضيافة ومركزاً لتلاقي المجتمعات المجاورة والتواصل فيما بينهم .وأوضحت الهيئة أن بمقدور الزوّار ـ فور وصولهم إلى مدخل حي البجيري بالدرعية ـ الاطلاع على العناصر المعمارية التقليدية التي سيتم عرضها في فناء خاص، إلى جانب محاكاة تصاميم نجدية تعود نشأتها إلى الدولة السعودية الأولى، وتعدّ مكاناً مثالياً لالتقاط الصور التذكارية, ويضم الفناء مجلساً يتيح للزوار الاسترخاء بصحبة عوائلهم وأصحابهم والاستمتاع بالألعاب والعروض الفنية وتجارب رواية الحكايات.وستضم الفعاليات التي ستقام طوال الشهر الفضيل عروضاً لسرد القصص في خطوة تهدف إلى خلق أجواء تعكس الثقافة والتراث السعودي, وسيتمكن الزوّار من الاستماع إلى مئات الحكايات، بما في ذلك قصص عن ملوك وأبطال الدرعية التي يرويها "راوي الدرعية", كما سيتمكن عشاق الأعمال الدرامية من الاستمتاع بتجربة "جَمعة الحوش" في الهواء، حيث سُتعرض أفلام من الزمن الجميل ومسلسلات رمضانية شهيرة عبر شاشات ضخمة.ولمحبي الألعاب التقليدية فقد تم تخصيص أنشطة ستُعيد لهم ذكريات الطفولة من خلال ألعاب مصنوعة يدوياً كان يلعب بها الأطفال من جميع الأعمار, أما لمحبي الفنون والحرف التقليدية، فيمكنهم القيام بزرع النباتات، والرسم على الأواني، وحضور جلسات فن التخطيط المُعدة خصيصاً للأطفال والبالغين.ومن جانب آخر يمكن للزوّار التعرف عن كثب على مهارات نسج السلال والنجارة التقليدية، بينما يعرض حرفيو الدرعية المحليون منتجاتهم المصنوعة يدوياً, إضافة إلى ذلك يستطيع الزوار التجول في سوق الدرعية التقليدي حيث يقدم البائعون المحليون تشكيلة واسعة من الهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً وغيرها من التذكارات التي ترمز إلى "ليالي الدرعية".// انتهى //22:20ت م0218

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظم فعاليات "ليالي الدرعية" الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.