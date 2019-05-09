السعودية اليوم / بلدية "طلعة التمياط" تقيم مشروع "إفطار صائم" للمسافرين



رفحاء 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أقامت بلدية طلعة التمياط بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد أمس, مشروع إفطار صائم في مخيم ضيافة البلدية على الطريق الدولي، الذي يشهد توافد عشرات المسافرين .

وبيّن رئيس البلدية المهندس حمود بن هليل الحجيفي أن مشروع إفطار صائم مبادرة طيبة ويعزز الجوانب الدينية والانسانية ومن المسؤوليات الاجتماعية التي تقدمها البلدية ، وتحرص البلدية على الإهتمام في نظافة المكان وتوفير أماكن لسيارات المسافرين , مؤكداً أن المخيم مستمر في تقديم وجبات إفطار الصائم طيلة أيام شهر رمضان ، مقدماً شكره لمكتب الدعوة والإرشاد لتعاونهم في تقديم هذا المشروع المبارك .

// انتهى //

22:20ت م

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