السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران يشارك في أسبوع المرور العربي



نجران 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران في فعاليات أسبوع المرور العربي الذي أقيم تحت شعار "القيادة .. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين" ،وذلك بمقر مرور نجران.

واشتملت مشاركة الفرع على إقامة جناح مخصص طوال فترة المعرض الذي يستمر على مدى أسبوع يتم من خلاله توزيع مصحف مجمع الملك فهد بجميع أحجامه,إلى جانب توزيع المطبوعات والكتيبات التي تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد المتضمنة التنويه بإجراءات السلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات ومخاطر الحوادث المرورية إضافة إلى تعزز الجوانب الايجابية لدى سائقي المركبات وتوعيه أفراد المجتمع من للحد من نزيف الحوادث المرورية.

وتأتي مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران في إطار التعاون بين الفرع و إدارة المرور فيما يخدم المصلحة العامة وتوعية أفراد المجتمع.

// انتهى //

21:24ت م

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