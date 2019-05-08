انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تراقب دور الإمارات في 3 دول عربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 11:49 مساءً - اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الإمارات بالتدخل في حروب وخلافات داخلية في عدة دول عربية تشهد نزاعات منذ سنوات.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، جيم ريش، إن بلاده تراقب دور الإمارات في نزاعات السودان وليبيا والصومال.

وكان التقرير السنوي لحالة السلم والأمن في أفريقيا كشف عن إسهام التدخلات الإماراتية بالقرن الأفريقي في تعقيد العلاقات الثنائية بين دول المنطقة، وهو الأمر الذي يقود إلى إفشال أي مساعٍ للإصلاحات الإقليمية.

وقال التقرير، الذي أُطلق ضمن النسخة الثامنة من منتدى "تانا" للسِّلم والأمن، الذي أقيم بمدينة "بحر دار" شمالي إثيوبيا، السبت الماضي، إن ما تفعله الإمارات من عسكرة بمنطقة البحر الأحمر ستكون له تداعيات أمنية عديدة على المنطقة.

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وأشار إلى أن صفقات التعاون التي أبرمتها الإمارات مع أرض الصومال وبونت لاند كانت انتهازية؛ إذ لم تأخذ في الحسبان ما ستسببه من تعقيدات وانقسامات بين هاتين الإدارتين والحكومة المركزية بالصومال.

كما تعمل الإمارات إلى جانب السعودية في محاولة لاختراق المجلس الانتقالي العسكري في السودان واستمالة قادته نحوهما، واستغلال العلاقات الجيدة التي تربطهما مع قيادات فيه.

وسبق أن أقرت دولة الإمارات بدعمها هجمات مليشيا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، وتصف حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بـ"الإرهابية".

ودخلت الإمارات منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعة برغبتها في خدمة أطماعها التوسعية في تلك المنطقة من القارة السمراء.