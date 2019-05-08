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شاهد بالصور.. مواطن يقدم وجبة إفطار لأفراد الدفاع المدني في تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
في بادرة تنم عن صور التكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب السعودي، وصورة من صور الإيخاء وحب الخير، وأثناء مباشرة فرقة إطفاء تتبع للدفاع المدني بتبوك لحريق غرفة أطفال داخل شقة سكنية بحي المروج، قام أحد المواطنين ويدعى أحمد فلاح العنزي وأثناء رفع أذان المغرب بتقديم وجبة إفطار للفرقة أثناء عملها بإخماد النيران.
وشارك متابعات الخليج 365 العنزي فرق الدفاع المدني طعام الإفطار في بادرة غير مستغربة، فيما قدم أفراد الفرقة شكرهم للمواطن.
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