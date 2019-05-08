وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم مبادرة إفطار صائم عن جنودنا المرابطين

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الزيارة التابعة للإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، مبادرة إقامة سفرة إفطار صائم عن المرابطين على الحدود السعودية من جنودنا البواسل حفظهم الله وسدد خطاهم، وذلك في الساحة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي بشعار (صفًّا واحدًا مع جنودنا البواسل في إفطار الصائمين), وبالمشاركة والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة من قبل إدارة العلاقات العامة.

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وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة، الأستاذ حسن بن عبدالرحمن مكي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن لفتة إنسانية وتوجيهية لما يقدمه جنودنا البواسل في تقديم أرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن واستقرار الأمن والأمان، سائلًا الله أن يحفظ جنود الوطن المرابطين على حدوده دفاعًا عن دينهم ووطنهم ويرحم الشهداء منهم، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمرابطين على الحدود وإدخال السرور إليهم واجب وطني، مستمد من القيادة الحكيمة التي تقوم على رعاية شؤون المرابطين على الحدود وتعنى بأسرهم وأبنائهم .

من جهته بيّن مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري، أن الوكالة حريصة على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل من الدعاء لهم وتحفيزهم بعدد من المبادرات التي تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وبمتابعة من فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في أن نكون صفًّا مع جنودنا البواسل في الذود عن هذا البلد.