2019-05-08

طائرة فرنسية تقل 256 راكبًا تختفي من الرادار في الأجواء الإيرانية

متابعات الخليج 365 - متابعة

اختفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، من الرادار لفترة وجيزة قبل الهبوط اضطراريًّا بسبب مشكلة فنية في مطار إيراني.

وبحسب موقع فلايت رادار 24، فقد اضطرت الطائرة من طراز إير باص A 340 للهبوط في مطار أصفهان في طريقها من باريس إلى مومباي في الهند، قبل أن تختفي من على أجهزة الرادار.

Advertisements

وقالت شركة إير فرانس في بيان: إن الطائرة كانت تقل 256 راكبًا و11 من أفراد الطاقم عانت من عطل في نظام التهوية.

وذكرت أن قرار الهبوط الاضطراري يتماشى مع إجراءات الشركة المصنعة، مشيرة إلى أنه كان “وقائيًّا”.

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي ولم تواجه مشاكل.