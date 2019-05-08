2019-05-08

الطائرات بدون طيار هل هي حقًّا بدون طيار؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الطيران المدني تفاصيل مثيرة عن عمل الطائرات بدون طيار، والتي يتم من خلالها تنفيذ العمليات في مختلف الجبهات بدقة وسرعة، والتي باتت من عصب المعارك في الوقت الحاضر.

ويتم من خلال الطائرات المسيرة بدون طيار تنفيذ العمليات في المناطق الوعرة أو التي يصعب على القوات العسكرية الدخول إليها.

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ولفتت هيئة الطيران المدني في عددها الجديد من مجلة الطيران المدني تفاصيل عن طبيعة هذه الطائرات وعملها وكيف يتم توجيهها لتنفيذ العمليات بدقة.

ويمكن تحميل العدد الجديد من مجلة الطيران المدني من خلال الرابط التالي (هنا).