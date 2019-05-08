عقوبات أمريكية جديدة تطال عصب الاقتصاد الإيراني

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن عقوبات ضد “صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية” لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم “تغير (طهران) جذريًّا سلوكها”.

وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي “يومًا ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق” جديد.

وتوعد ترامب إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

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وقال البيان: “نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي”.

وأضاف أنه ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع المعادن الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي: إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك: إن واشنطن تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، وستفرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية أدرجت نحو ألف كيان وفرد إيراني على قائمة العقوبات.