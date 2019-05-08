- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إتلاف 45 كجم خضار وفواكه غير صالحة للاستهلاك في البرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتلاف 45 كجم خضار وفواكه غير صالحة للاستهلاك في البرك
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
قامت بلدية محافظة البرك بجولات تفتيشية ورقابية، شملت السوق الرمضاني وعددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 45 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و22 كيلو جرامًا من المواد الغذائية وأكثر من 20 لوحًا خشبيًّا لحفظ العجين وإغلاق 4 محلات تجارية، وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.
وأكد رئيس البلدية عبدالله محمد الرياعي لـ”متابعات الخليج 365“، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية المكثفة على السوق الرمضاني والمحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها؛ لضمان الصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 45 كجم خضار وفواكه غير صالحة للاستهلاك في البرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.