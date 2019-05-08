إتلاف 45 كجم خضار وفواكه غير صالحة للاستهلاك في البرك

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

قامت بلدية محافظة البرك بجولات تفتيشية ورقابية، شملت السوق الرمضاني وعددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية.

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وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 45 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و22 كيلو جرامًا من المواد الغذائية وأكثر من 20 لوحًا خشبيًّا لحفظ العجين وإغلاق 4 محلات تجارية، وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية عبدالله محمد الرياعي لـ”متابعات الخليج 365“، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية المكثفة على السوق الرمضاني والمحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها؛ لضمان الصحة العامة.