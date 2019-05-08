الان تتابع “حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 11 دقيقة - 12:19 ص, 9 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن حساب المواطن، على “تويتر”، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧البرنامج وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس0

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