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الان تتابع اجتماع للجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية مع سفيرة خادم الحرمين بأمريكا والان مع التفاصيل
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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس م. محمد النقادي، اجتماعاً مع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
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