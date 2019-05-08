شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: إغلاق مصنع مستحضرات تجميل مخالف في الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الشرقية مخالف للاشتراطات الصحية وأسس التصنيع الجيد. وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط 30 ألف منتج وطنين من المواد الخام فيه.



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