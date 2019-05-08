شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم مبادرة إفطار صائم عن الجنود المرابطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون الزيارة التابعة للإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، مبادرة إقامة سفرة إفطار صائم عن المرابطين على الحدود من جنودنا البواسل، وذلك في الساحة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي بشعار «صفاً واحداً مع جنودنا البواسل في إفطار الصائمين»، وبالمشاركة والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة من قبل إدارة العلاقات العامة.

وأوضح مديرإدارة شؤون الزيارة حسن بن عبدالرحمن مكي أن هذه المبادرة لفتة إنسانية وتوجيهية لما يقدمه جنودنا البواسل في تقديم أرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن واستقرار الأمن والأمان، سائلاً الله أن يحفظ جنود الوطن المرابطين على حدوده دفاعاً عن دينهم ووطنهم، ويرحم الشهداء منهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمرابطين على الحدود وإدخال السرور إليهم واجب وطني، مستمد من القيادة الحكيمة التي تقوم على رعاية شؤون المرابطين على الحدود وتعنى بأسرهم وأبنائهم.

من جهته، بيّن مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال جمعان بن عبدالله العسيري أن الوكالة حريصة على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل من الدعاء لهم وتحفيزهم بعدد من المبادرات التي تأتي ضمن توجيهات الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وبمتابعة من الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في أن نكون صفاً مع جنودنا البواسل في الذود عن هذا البلد.