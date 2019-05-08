307 أفلام تتنافس في مهرجان سيدني السينمائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مهرجان سيدني السينمائي عن برنامجه للدورة التي سوف تبدأ في يونيو المقبل.

ويعرض المهرجان 307 أفلام من 55 دولة، بينها 33 فيلما تعرض للمرة الأولى، و79 فيلما تسجيليا، وفقا لما قاله المنظمون أمس.

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ويبدأ المهرجان فعالياته 5 يونيو المقبل بعرض فيلم «بالم بيتش» وهو من الدراما الكوميدية، ولم يعلن بعد عن الفيلم الذي سوف يعرض في ختام المهرجان.

وقال المنظمون «إن المنافسة الرسمية للمهرجان سوف تمنح 42 ألف دولار أمريكي نقدا للسينما الجريئة والعصرية والشجاعة».

ويتنافس هذا العام 12 فيلما في المنافسة الرسمية، بينها فيلم «الألم والمجد» أو بين أند جلوري للمخرج المودوفار وفيلم»الطفيل» أو باراسايت « للمخرج الكوري بونج جون هو.