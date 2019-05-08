مقتل 7 سياح في انهيار جليدي بروسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية أمس أن انهيارا جليديا حاصر مجموعة سياح من تسعة أفراد في جبال ألتاي، مما أسفر عن مقتل سبعة منهم، بينما نجا الآخران.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المكتب الإعلامي أن «انهيارا جليديا وقع في 6 مايو ولقي سبعة أشخاص حتفهم، بينما تمكن ناجيان من الوصول إلى قرية كوش - أجاتش».
وأضاف المكتب أنه لم يتمكن الناجيان من الإبلاغ عن الحادثة قبل ذلك لعدم وجود شبكة اتصال على الجبال، مبينا أن مروحية تقل رجال إنقاذ ستنطلق إلى الموقع لإجراء عمليات بحث.
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