زلزال يضرب جنوب غرب بيرو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ضرب زلزال قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر أمس منطقة ساحلية في جنوب غرب بيرو.
وقالت وكالة إدارة المخاطر في تغريدة على موقع تويتر أمس إن مركز الزلزال كان على مسافة 64 كلم جنوب غرب لاموس في منطقة إريجويبا، وعلى عمق17 كلم في المحيط الهادئ.
وتسبب الزلزال في فرار كثيرين من سكان لاموس مذعورين من منازلهم، ومع ذلك لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وقالت الوكالة إن الزلزال لن يؤدي إلى موجات مد عاتية (تسونامي).
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