سيدة تدهس 13 طفلا في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو
لقي طفلان حتفهما وأصيب 11 آخرون في غرب اليابان عقب أن دهست سيدة بسيارتها الأطفال أمس. كما أصيب اثنان من مقدمي الرعاية في حضانة في الحادث الذي وقع في مدينة أوتسو.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن السلطات المحلية القول «إنه تم الإعلان عن وفاة الطفلين اللذين يبلغان من العمر عامين في المستشفى».
وقالت كيودو إن السيارة اصطدمت بـ13 طفلا وموظفين بحضانة لدى انتظارهم في إشارة مرور، وذلك بعدما اصطدمت السيارة بأخرى. وألقت الشرطة المحلية القبض على السائقين في موقع الحادث.
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