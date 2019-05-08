سيدات جازان يتنافسن على الموروثات الشعبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان تنافس محموم تشهده أسواق منطقة جازان مع بداية رمضان من كل عام من النساء لاقتناء الموروثات الخاصة بهن وبأعمالهن المنزلية، والأواني الحجرية والخشبية التي تستخدم لشرب المياه، والمكانس المصنوعة من سعف النخيل، وغيرها من المصنوعات والمورثات الجازانية التي تعج بها أسواق المنطقة الشعبية، لما تمتاز به من طابع أصيل تتوارثه الأجيال.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.