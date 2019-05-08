السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة ينظم النادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة اليوم برنامجا رمضانيا ثقافيا، بمشاركة منتديات النادي، وذلك بمركز سلمى التجاري بالمحافظة. ويستهل البرنامج الثقافي الذي يستمر على مدى أسبوع، بأمسية أدبية يشارك فيها عدد من الشعراء والقاصين، إضافة لمعرض للفنون البصرية بعنوان «روحانيات رمضانية».



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كانت هذه تفاصيل خبر أدبي جدة يطلق برنامجا ثقافيا رمضانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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