مصر تجهز ناشئي اليد لكأس العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أعلنت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد قائمة منتخب الناشئين «مواليد 2000م» المقرر مشاركتها في المعسكر المقرر في مصر خلال الفترة من 14 - 30 مايو الحالي، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2019م المقررة في أغسطس المقبل بمقدونيا. ويترأس البعثة لمعسكر مصر عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة ومدير المنتخب سعود الحودي، فيما يترأس الجهاز الفني المدرب المصري أحمد نبيل.وتضم القائمة 25 لاعبا.



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