سجن لاعبين روسيين لتشاجرهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو
أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن على لاعبي كرة القدم الروسيين بافايل ماماييف وأليكسندر كوكورين لمدة 17 و18 شهرا على الترتيب، بسبب المشاجرات التي وقعت بينهما.
واشتبك لاعب وسط كراسنودار الروسي، بافايل ماماييف مع مهاجم زينيت سان بطرسبرج الروسي، أليكسندر كوكورين، في سلسلة من المشاجرات وسط العاصمة الروسية موسكو في أكتوبر الماضي.
وجاء في حيثيات الحكم أن الثنائي أدينا بالشغب، والانتهاك الصارخ للنظام العام، وبعدم احترام واضح للمجتمع.
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