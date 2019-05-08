ورشة عمل لفرق اليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعقد الاتحاد السعودي لكرة اليد في 15 رمضان الحالي بنادي الصفا، ورشة عمل مع إداريي ومدربي فرق بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز، وفرق دوري الدرجة الأولى، وفرق الدوري الممتاز للشباب والناشئين، بالإضافة إلى المدربين الوطنيين والإعلاميين والمهتمين باللعبة.

وستتناول الورشة الإيجابيات والسلبيات على نظام المسابقات المحلية المعمول به خلال الموسم، وطريقة التنظيم بما يتناسب مع لائحة النشاط للألعاب الرياضية.