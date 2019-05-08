الحدود الشمالية تحقق المركز الأول في امتثال قرارات التوطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الاول بنسبة 99,38 لامتثال قرارات التوطين وذلك على مستوى مناطق المملكة لـ(12) نشاطا خلال شهر إبريل 2019 .

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وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد، أن برنامج التوطين من إستراتيجيات المملكة، ومن أولى أولوياتها، وهو ما وجهنا به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات، وأن نسعى بكل ما نستطيع لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب، ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفعنا لمواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها .

وقال في تصريح بمناسبة إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول " أثمن لزملائنا في جميع الجهات ذات العلاقة، هذا النجاح، فقد كنا نواجه تحدياً في توطين المحلات والمهن، وما كنا نراه بالأمس تحديا صعبا أصبح اليوم ممكنا" .

وعبر عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من الجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 بأبعادها لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة .