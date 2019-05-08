، "القصبي" يزور أمانة جدة ويطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حوار مفتوح مع رؤساء بلديات المحافظات والفرعية

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال زيارته لمقر أمانة محافظة جدة اليوم، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وقيادات الأمانة من الوكلاء والمساعدين ومنسوبي الأمانة ورؤساء البلديات, واطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية.

وتناول خلال حوار مفتوح بمسرح الأمانة مع رؤساء بلديات المحافظات والبلديات الفرعية ومنسوبي أمانة جدة من موظفين وموظفات مكانة محافظة جدة وأدوارها وأهميتها مما يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن ومتابعة ذلك بدقة وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين الخدمة.

واستعرض بعض المستجدات والتحديات التنموية التي واجهتها المدينة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية، لافتًا النظر إلى الأعمال التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية فوريًا وإلكترونيًا، ومراجعة أكثر من 100 لائحة تعكف الوزارة على مراجعتها وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات حيالها.

وشدد على أهمية مواكبة العصر وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، معتبرًا مشاركة الجميع جزءًا أساسيًا من حل جميع المعوقات وتطوير العمل, منوهًا بأهمية طرح المشروعات المعتمدة في الميزانية, مطالبًا بمضاعفة الجهود في سبيل إنجازها، والعمل على تحقيق المكاسب السريعة في المحافظة وإشراك المهتمين والمختصين في طرح الأفكار والعمل على تبنيها وتنفيذها.