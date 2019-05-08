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أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك اليوم أن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى، تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة العقوبات الأمريكية.
وأوضح هوك في مؤتمر صحفي في واشنطن أن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.
الولايات المتحدة: لا مزيد من الإعفاءات لمشتريات النفط الإيراني.. مَن يخالِف سيعاقَبوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-08
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك اليوم أن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى، تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة العقوبات الأمريكية.
وأوضح هوك في مؤتمر صحفي في واشنطن أن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
11:22 PM
"هوك": الأسواق العالمية استوعبت وقف صادرات طهران بالكامل
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك اليوم أن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى، تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة العقوبات الأمريكية.
وأوضح هوك في مؤتمر صحفي في واشنطن أن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.
، الولايات المتحدة: لا مزيد من الإعفاءات لمشتريات النفط الإيراني.. مَن يخالِف سيعاقَب ،
المصدر : الخليج 365
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