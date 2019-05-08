، غدًا سحب قرعة تصفيات بطولة آسيا للشباب 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجري يوم غدٍ الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، سحب قرعة تصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عامًا 2020.

ويشارك في التصفيات 46 منتخبًا، حيث سيتم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقًا، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 21 فريقًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 11 مجموعة، وبحيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي منطقة غرب آسيا تستضيف منتخبات البحرين والعراق وإيران وقطر والسعودية وطاجيكستان مباريات مجموعاتها، في حين تستضيف كمبوديا والصين تايبيه وإندونيسيا وميانمار وفيتنام مباريات مجموعاتها في الشرق.

وتُقام التصفيات خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر 2019.



وكانت السعودية توجت بلقب البطولة في النسخة الماضية عام 2018، وذلك بعدما تغلبت في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية 2-1.