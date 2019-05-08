، "التويجري" ينوه بجهود متطوعي الجمعيات الوطنية في اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: رغم آثار الدمار التي نراها إلا أننا مشحونون بالتفاؤل خدمةً للإنسانية

نوه الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، بجهود جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية ودورها في تعزيز وتطوير عملها الإنساني، وتخفيف المعاناة المستمرة للملايين الذين يعيشون في مناطق النزاع والصراعات والكوارث.

وحث أطراف الصراع على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وإتاحة وصول جميع مقدمي المساعدات الإنسانية لتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، ودعم إجراءات آليات التنسيق لتوطين العمل الإنساني ليكون أكثر شمولية في معالجة التحديات الإنسانية المتزايدة وضمان كفاءة وفعالية سرعة الاستجابة لتجنب تعطل سبل العيش وتحسين جودة الحياة وتوفير استجابة سريعة وتقليل مستويات الاحتياج الإنساني مع مرور الوقت.

جاء ذلك في كلمةٍ له، حصلت "الخليج 365" على نسخة منها، بمناسبة اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر الموافق للثامن من مايو، وكذلك مرور (155) عامًا على نشأة الحركة الدولية، وبلوغ (100) عام على تأسيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، حيث وجّه "التويجري" بهذه المناسبة كلمة باسمه وباسم مكونات المنظمة العربية كافة شكر فيها المتطوعين والمتطوعات من منسوبي الجمعيات الوطنية العربية ولاسيما في مناطق الأزمات على الرغم من الصعوبات، والذين يخوضون الصعاب، ويتحملون المشاق، ويعطون رسالة متجددة لبذل الغالي والنفيس لمساعدة المحتاجين.

ورحب في كلمته بإيثارهم، وحسن ولائهم وحبهم لعملهم، وحضورهم وقت المآسي، وإدخال السرور على غيرهم، ورسم الابتسامة على محيا من يساعدون في الحروب والصراعات على الرغم من تعدد تلك المآسي واستمرار تناسلها وطول أمدها وزيادة عدد المحتاجين إليها. داعيًا منظمات العمل الإنساني كافة إلى الوقوف معهم وحماية رسالتهم وتلمس احتياجاتهم، مؤكدًا أن المنظمة العربية وبدعم جمعياتها الوطنية العربية مشكورة وشركاء الحركة الدولية تسعى مع جمعياتها الوطنية إلى خلق تنظيم تطوعي يليق برسالتهم ودورهم في العمل الإنساني والإغاثي.

وقال التويجري: "تحتفل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومعها المنظمة العربية بمكوناتها الـ 21 جمعية وطنية عربية باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقةٍ هي من أكثر مناطق العالم أزمات وكوارث وتحديات. ولنُشيد بالتزام وشجاعة وإنجازات متطوعي وموظفي جمعياتنا الوطنية التي تؤكد خدماتهم المنقذة للأرواح والمعززة لسبل العيش والوفاء بالتزامنا تجاه الإنسانية".

وأضاف "التويجري": الاحتفاء بهذا اليوم الذي يوافق شهر رمضان المبارك لنبرز أهمية نشر القيم الإنسانية، وثقافة التسامح وتعزيز السلام والابتعاد عن خطاب الكراهية ونبذ الآخر، والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعاتنا واستثناء العمل الإنساني خلال النزاعات المسلحة وإفساح المجال أمام العاملين الإنسانيين للوصول إلى الضحايا والمستضعفين وتقديم الخدمات في كل الأوقات.

وأكد "التويجري" أن عام 2019 يعدُ عامًا مهمًا للحركة الدولية خصوصًا مع انعقاد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين في شهر ديسمبر القادم، والذي سنعمل فيه معًا على مناقشة قضايا إنسانية مستجدة تتعلق بالصحة، وآثار التغير المناخي، والتكنولوجيا الجديدة، والثقة في العمل الإنساني وإدماج القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية.

وقال في ختام كلمته: "إننا على الرغم من كل المآسي وآثار الدمار التي نراها أمامنا كل يوم إلا أننا مشحونون بالتفاؤل خدمة للإنسانية من أجل التخفيف من معاناة ضحايا الحروب والكوارث من خلال شعارنا معًا نصنع البسمة".