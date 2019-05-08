، "الفخّار" علاقة تاريخية بوجبات جازان الشعبية.. هل جربت "المغش"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحتفظ به الأهالي ويتزايد عليه الطلب في رمضان

علاقة وجبات منطقة جازان بالفخّار قديمة وتمتد لعمق السنين الطوال، حيث كان الفخار الإناء المتوفر من أجل الطهي أو غيره من الاستخدامات الأخرى، وبعدما تمكن الإنسان من تطويع الحديد لاستخدامات عدة ومنها استخدامه كأوانٍ للطهي بات استخدام الفخار أقل من سابقه، فكانت أغلب الوجبات تطهى في الفخّار وأيضًا حتى الشرب في مصنوعات من الفخار والخشب.

وبعد مرور كل هذه السنين الطويلة، كيف بات الفخار في مطبخ أهالي منطقة جازان. وما استخداماته التي يمكن أن تكون دائمة إلى هذا العصر؟.

في كل القرى الأثرية والمواقع التي يوجد بها آثار من قرون وبدء عمليات تنقيبها تجد الفخّار موجودًا فيها مما يدل على العلاقة القديمة بالصناعة اليدوية التي كانت مهنة تدر أموالاً على القدماء في المنطقة، بل إن صناعة الفخار انتقلت من مرحلة الحاجة إلى الفنون حيث بادر الكثير من صناع تلك الآثار بابتكار فخار تشكيلي جميل يشبه الآثار في المناطق أو يتم تزيينه بألوان ولمسات جمالية لكن صناعته باتت ضعيفة وقليل وجودها بين سكان المنطقة نظرًا لتطور المهن الوظيفية.

الطين الذي تجرفه السيول، ويتجمع في الأودية، هو ما تستهدفه عين صانع الفخار القديم، حيث يعد المادة الأولى المستخدمة في صناعة الفخار؛ كونه يتميز بخصائص، تساعد على تشكيله بسهولة.

ويختلف الطين المستخدم في الفخار المحلي حسب المنطقة وتربتها، وتنقسم إلى قسمين، وهي الطينات الأولية: وهي الطينات التي توجد في مكان الصخر المتحلّل، ويعد هذا الطين المتبقي أقل لصعوبة استعماله في صناعة الفخار.

والنوع الثاني : هي الطينات الثانوية أو تسمى الصلصال: وهي الطينة الثانوية الأساس في صناعة الفخار في منطقة جازان، والتي تنتقل بعيدًا عن الصخور التي نشأت منها بفعل عوامل النقل ، وهكذا تبدأ عملية صناعة الفخار الذي يرتبط بألذ وأشهى الأطباق الجازاني الموروثة والتي يشتاق لها سكانها وخصوصًا الذين يغتربون عنها وعندما يعودون لها تكون من الموائد الرئيسة المفضلة لديهم لعدة أيام.

ويحتفظ الكثير من أهالي جازان بتراثهم الذي لا يمثل فقط وجبات غذائية شهيرة ولكن التراث الجازاني عريق بالثقافات الضاربة في عمق التاريخ، ولكن كل توقيت في العام يقلب الصفحة على شيء من تلك الثقافة الجازانية، ففي رمضان أيضًا الكثير من الثقافات والعادات، ولكن مع اقتراب الشهر في هذه الأيام تزداد طلبات الفخّار بمختلف أنواعه وتشكيلاته التي كل منها تختص بنوع مميز من الوجبات التي على الأغلب تصاحب اللحم والمرق والأسماك أو الدجاج أحيانًا ويضاف إلى أحد هذه الأصناف ما يميزه من بهارات وخلافها.

أمام إناء المغش والحيسية والتنور؛ فيتزايد عليه الطلب لدى بعض الأهالي، حيث يُستخدم إناء المغش في طهو اللحم غالبًا وهو من أشهى الوجبات التي تتميز بها منطقة جازان ويتكون من لحم أو سمك مع الخضار وينتج عنه مرق ويؤكل مع الدقيق الذي يخبز في تنور من فخار أيضًا أو يوضع في الحيسية التي يوضع فيها الخمير "طحين الحبوب الحمراء بعد خبزه ومن ثم يفت ويوضع مع المرق من المغش" أو يأكله بعضهم مع الأرز.

ويفضل كثيرٌ من الأهالي في جازان الوجبات والمأكولات التي يتم إعدادها في الميفا "التنور"؛ إذ يقبل الكثيرون على بناء الميفا، وتتميز منطقة جازان بالأكلات الشعبية الرمضانية التي تعود للسفر ويقبل عليها الأهالي؛ لما لها من طعم لذيذ ونكهة مُحببة، وما زالت نساء المنطقة، وخصوصًا كبيرات السن، يبدعن في صنع وإعداد الأكلات الشعبية لأبنائهن وضيوفهن، ويحرصن أيضًا على توفير الأكلات الشعبية في وجبتي الإفطار والسحور، كـ"المغش" وأنواع عدة من الأطعمة.