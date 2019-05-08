، "مرور جدة": تقاطع السنابل به خطأ هندسي لبُعد المسافة بين الإشارات.. وجارٍ إصلاحه مع اللجنة المرورية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنه تغطيه الدوريات السرية والرسمية.. وسيكون به رصد آلي في الخطة المستقبلية

في تجاوب لما نشرته "الخليج 365" بعنوان (شاهد.. مواطن يوثِّق عددًا من المركبات تقطع إشارة مرورية بـ"سنابل جدة")، أوضح مرور جدة أن هناك خطأ هندسيًّا في التقاطع لبُعد المسافة بين الإشارات. مفيدًا بأن هناك تنسيقًا ومتابعة مستمرة مع اللجنة المرورية لحل المشكلة من الناحية الفنية الهندسية، كما أن هناك متابعة مستمرة من قِبل دوريات المرور الرسمي والسري للموقع لمنع أي تجاوزات. مشيرًا إلى أن نظام الرصد الآلي للإشارات المرورية سيكون ضمن الخطة المستقبلية.

وكان مواطن قد وثق عبر مقطع فيديو، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، العديد من المركبات وهي تتجاوز إشارة مرورية بحي السنابل على طريق جدة - الليث، دون اهتمام أو خوف من جراء المخالفة.

وأبان مقطع الفيديو عددًا من المركبات وقد تجاوزت إشارة مرورية وهي في لونها الأحمر؛ ما تسبب في فوضى مرورية عارمة، وتداخُل بين المركبات، وسط مطالبات بضرورة وضع نظام للرصد الآلي على تلك الإشارة لكبح تهور المخالفين.

وتفاعل حساب المرور بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع موثِّق المقطع مقدمًا شكره لاهتمامه وحرصه، مفيدًا بأنه تم رفع البلاغ للقسم المختص.