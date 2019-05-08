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تصوير: شاكر الأزوري:
شهدت محافظة الطائف اليوم الأربعاء منذ فترة الظهيرة هطول أمطار خفيفة، فيما كانت غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد على وادي ليه، وبلاد الزوران، وبلاد وقدان، جنوبي المحافظة.
وفي التفاصيل، استمر هطول الأمطار إلى ما قبيل الإفطار؛ وسالت إثرها مياه الأمطار في الأودية ومجاري السيول بكميات عالية، في حين كانت الأجواء مشجعة وجاذبة لخروج الآباء مع أطفالهم للتنزه، والاستمتاع بالحالة البردية التي غطت تلك الأودية، كذلك جريان السيول، في الوقت الذي كانت فيه تلك الأمطار قد لطفت الأجواء.
شاهد.. أمطار بردية على أودية "ليه" وبلاد "الزوران ووقدان" بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-05-08
تصوير: شاكر الأزوري:
شهدت محافظة الطائف اليوم الأربعاء منذ فترة الظهيرة هطول أمطار خفيفة، فيما كانت غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد على وادي ليه، وبلاد الزوران، وبلاد وقدان، جنوبي المحافظة.
وفي التفاصيل، استمر هطول الأمطار إلى ما قبيل الإفطار؛ وسالت إثرها مياه الأمطار في الأودية ومجاري السيول بكميات عالية، في حين كانت الأجواء مشجعة وجاذبة لخروج الآباء مع أطفالهم للتنزه، والاستمتاع بالحالة البردية التي غطت تلك الأودية، كذلك جريان السيول، في الوقت الذي كانت فيه تلك الأمطار قد لطفت الأجواء.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
10:39 PM
سالت إثرها الأودية والسيول.. وصنعت أجواء جاذبة للتنزه
تصوير: شاكر الأزوري:
شهدت محافظة الطائف اليوم الأربعاء منذ فترة الظهيرة هطول أمطار خفيفة، فيما كانت غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد على وادي ليه، وبلاد الزوران، وبلاد وقدان، جنوبي المحافظة.
وفي التفاصيل، استمر هطول الأمطار إلى ما قبيل الإفطار؛ وسالت إثرها مياه الأمطار في الأودية ومجاري السيول بكميات عالية، في حين كانت الأجواء مشجعة وجاذبة لخروج الآباء مع أطفالهم للتنزه، والاستمتاع بالحالة البردية التي غطت تلك الأودية، كذلك جريان السيول، في الوقت الذي كانت فيه تلك الأمطار قد لطفت الأجواء.
، شاهد.. أمطار بردية على أودية "ليه" وبلاد "الزوران ووقدان" بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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