، شاهد.. أمطار بردية على أودية "ليه" وبلاد "الزوران ووقدان" بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - سالت إثرها الأودية والسيول.. وصنعت أجواء جاذبة للتنزه

تصوير: شاكر الأزوري:

شهدت محافظة الطائف اليوم الأربعاء منذ فترة الظهيرة هطول أمطار خفيفة، فيما كانت غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد على وادي ليه، وبلاد الزوران، وبلاد وقدان، جنوبي المحافظة.

وفي التفاصيل، استمر هطول الأمطار إلى ما قبيل الإفطار؛ وسالت إثرها مياه الأمطار في الأودية ومجاري السيول بكميات عالية، في حين كانت الأجواء مشجعة وجاذبة لخروج الآباء مع أطفالهم للتنزه، والاستمتاع بالحالة البردية التي غطت تلك الأودية، كذلك جريان السيول، في الوقت الذي كانت فيه تلك الأمطار قد لطفت الأجواء.