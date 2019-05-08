، خواطر رمضانية .. سلسلة 30 حلقة لـ"دروب الخير" بموسمه الثاني ،

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امتدادًا لسلسلة البرامج الدعوية الرمضانية التي يقدمها الداعية السعودي "راشد المسردي"، عاد مجددًا ببرنامج "دروب الخير" في موسمه الثاني.
وتتلخّص فكرة "البرنامج" في تقديم خواطر وومضات يومية؛ طوال شهر رمضان المبارك، وتُنشر تِباعًا عبر الوسم التويتري #برنامج_دروب_الخير_2.
وتحدّث "المسردي" في حلقته الأولى عن داء "الحسد" مستشهدًا ببعض القصص والأحاديث التي تُحذر من هذا الداء الفتاك، وعن كونه يُفسد كل عملٍ صالح، فيما تحدّث في خاطرته الثانية عن "الغيبة".
يُشار إلى أن الداعية "المسردي" كان قد شارك بفيلم دعوي سَماه بـ"معجزة الشفاء"، وحقّق مركزًا متقدمًا على قناة BBC العالمية، ونُشرت "الخليج 365" تفاصيله، وتناقلته أكثر من ٥٧ قناة خليجية وعربية وأخرى عالمية.
خواطر رمضانية .. سلسلة 30 حلقة لـ"دروب الخير" بموسمه الثانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
امتدادًا لسلسلة البرامج الدعوية الرمضانية التي يقدمها الداعية السعودي "راشد المسردي"، عاد مجددًا ببرنامج "دروب الخير" في موسمه الثاني.
وتتلخّص فكرة "البرنامج" في تقديم خواطر وومضات يومية؛ طوال شهر رمضان المبارك، وتُنشر تِباعًا عبر الوسم التويتري #برنامج_دروب_الخير_2.
وتحدّث "المسردي" في حلقته الأولى عن داء "الحسد" مستشهدًا ببعض القصص والأحاديث التي تُحذر من هذا الداء الفتاك، وعن كونه يُفسد كل عملٍ صالح، فيما تحدّث في خاطرته الثانية عن "الغيبة".
يُشار إلى أن الداعية "المسردي" كان قد شارك بفيلم دعوي سَماه بـ"معجزة الشفاء"، وحقّق مركزًا متقدمًا على قناة BBC العالمية، ونُشرت "الخليج 365" تفاصيله، وتناقلته أكثر من ٥٧ قناة خليجية وعربية وأخرى عالمية.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
10:25 PM
امتدادًا لبرامجه الدعوية.. و"الخليج 365" نشرت عن نجاحات "معجزة الشفاء"
امتدادًا لسلسلة البرامج الدعوية الرمضانية التي يقدمها الداعية السعودي "راشد المسردي"، عاد مجددًا ببرنامج "دروب الخير" في موسمه الثاني.
وتتلخّص فكرة "البرنامج" في تقديم خواطر وومضات يومية؛ طوال شهر رمضان المبارك، وتُنشر تِباعًا عبر الوسم التويتري #برنامج_دروب_الخير_2.
وتحدّث "المسردي" في حلقته الأولى عن داء "الحسد" مستشهدًا ببعض القصص والأحاديث التي تُحذر من هذا الداء الفتاك، وعن كونه يُفسد كل عملٍ صالح، فيما تحدّث في خاطرته الثانية عن "الغيبة".
يُشار إلى أن الداعية "المسردي" كان قد شارك بفيلم دعوي سَماه بـ"معجزة الشفاء"، وحقّق مركزًا متقدمًا على قناة BBC العالمية، ونُشرت "الخليج 365" تفاصيله، وتناقلته أكثر من ٥٧ قناة خليجية وعربية وأخرى عالمية.
، خواطر رمضانية .. سلسلة 30 حلقة لـ"دروب الخير" بموسمه الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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