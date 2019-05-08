خادم الحرمين والرئيس الصيني يستعرضان العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم “الأربعاء” بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ونوّه خادم الحرمين بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي مما يجسد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين، فيما أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في العام 2020 والتي تستضيفها المملكة.