شاهد: مواطن يساعد رجال الأمن في القبض على عمالة مخالفة تروج المخدرات.. وأمير الباحة يكرمه

كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، المواطن أحمد العُمري، الذي قام بالقبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والتي تقوم بترويج المواد المخدرة.

وثمّن أمير الباحة ما قام به المواطن العُمري من جهود مشرفة لمساعدة رجال الأمن في تعزيز الأمن والأمان والقبض على من يقوم بالإضرار بأمن هذه البلاد المباركة، مبدياً اعتزازه بالشباب السعوديين المخلصين والأوفياء، ووقوفهم مع رجال الأمن ضد كل من يسيء لهذه البلاد الغالية. وعبّر المواطن العُمري عن شكره وتقديره لأمير الباحة على هذه اللفتة الأبوية الحانية وعلى ما حظي به من تكريم، داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمه لأبناء وبنات المنطقة من رعاية واهتمام في موازين حسنات سموه.